Палата представників США відхилила проєкт про тимчасовий бюджет, загроза шатдауну зберігається, - ЗМІ

Палата представників відхилила законопроєкт спікера Кевіна Маккарті, який дозволив би продовжити уряду функціонувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Палата представників відхилила підтриманий Маккарті законопроєкт, який дозволив би уряду працювати протягом місяця при скороченому рівні витрат. Таким чином чергова спроба уникнути шатдауну зазнала поразки.

Днями Сенат США погодив проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка має профінансувати роботу американського уряду на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.

Цей проєкт передбачав закладені до бюджету 6,1 мільярда доларів, що мали б піти на допомогу Україні. Зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда - на економічну підтримку.

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Нагадаємо, "шатдаун" - призупинка роботи уряду США - це ситуація, яка виникає, коли Конгрес не встигає узгодити фінансування державних органів до початку нового фінансового року.