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Палата представників США відхилила проєкт про тимчасовий бюджет, загроза шатдауну зберігається, - ЗМІ

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сша,сенат,конгрес
Палата представників відхилила законопроєкт спікера Кевіна Маккарті, який дозволив би продовжити уряду функціонувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Палата представників відхилила підтриманий Маккарті законопроєкт, який дозволив би уряду працювати протягом місяця при скороченому рівні витрат. Таким чином чергова спроба уникнути шатдауну зазнала поразки. 

Днями Сенат США погодив проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка має профінансувати роботу американського уряду на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.

Цей проєкт передбачав закладені до бюджету 6,1 мільярда доларів, що мали б піти на допомогу Україні. Зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда - на економічну підтримку.

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Нагадаємо, "шатдаун" - призупинка роботи уряду США - це ситуація, яка виникає, коли Конгрес не встигає узгодити фінансування державних органів до початку нового фінансового року.

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Республиканцы соберутся за закрытыми дверями в 16:00, чтобы обсудить следующие шаги. Но Маккарти до сих пор избегал вопросов о заключаете сделки с демократами - шаг, который почти гарантировал бы попытку лишить его от него вала. Ожидается, что Палата представителей наберет больше голосов в субботу, хотя неясно, за что они будут голосовать.
    И до сих пор руководство Палаты представителей и Сената не проводит таких переговоров между Капитолий, которые могли бы помочь заключить сделку в последнюю минуту. В отсутствие 11-часового прорыва, которого никто не ожидает, правительство закроется в 12:01 утра B Воскресенье

    POLITICO
    The House GOP's funding patch fails, teeing up shutdown
    Absent an 11th-hour breakthrough, which no one expects, the government will shutter at midnight Sunday.

    By https://www.politico.com/staff/jordain-carney JORDAIN CARNEY , https://www.politico.com/staff/caitlin-emma CAITLIN EMMA and https://www.politico.com/staff/sarah-ferris SARAH FERRIS
    09/29/2023, 1:51PM
  • три - пятнадцать
    за 3 дні? - десь я вжє це чув...))
  • Наталия Гончар
    28 учора Ваша реєстрація тут - не цирк мародерів ЗЕвиродків вироків Україні
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