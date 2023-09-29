Якщо Україна не встоїть, Росія нападе на нас або країни Балтії, - президентка Грузії Зурабішвілі
Про це вона заявила в інтерв'ю литовському телеканалу LRT, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За словами Зурабішвілі, під загрозою вся Європа, сама демократія та її майбутнє. Вона назвала найважливішою битву, яка зараз ведеться в Україні, додавши, що Україна виграє цю битву, оскільки Київ чинив опір так довго, що решті світу це здавалося неможливим.
"Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях знаходяться російські військові бази", – пояснила Зурабішвілі.
На думку президентки Грузії, перший раунд лідер РФ Владімір Путін уже програв, і тепер необхідно, щоб перемогла Україна, що, вважає вона, приведе всіх до перемоги і допоможе забезпечити мир і стабільність.
"Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію. Тому що все, що відбувається – зміна воєначальників, нескінченні зміни військової стратегії, справа Пригожина – показує, що російський президент не зміг реалізувати ті амбіції, які він ставив перед собою, і продовжує не військову війну, а війну на кшталт КДБ", – додала Зурабішвілі.