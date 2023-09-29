Якщо Україна не встоїть, Росія нападе на нас або країни Балтії, - президентка Грузії Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що Росія нападе на Грузію або країни Балтії, якщо Україна не встоїть.

Про це вона заявила в інтерв'ю литовському телеканалу LRT, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Зурабішвілі, під загрозою вся Європа, сама демократія та її майбутнє. Вона назвала найважливішою битву, яка зараз ведеться в Україні, додавши, що Україна виграє цю битву, оскільки Київ чинив опір так довго, що решті світу це здавалося неможливим.

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"Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях знаходяться російські військові бази", – пояснила Зурабішвілі.

На думку президентки Грузії, перший раунд лідер РФ Владімір Путін уже програв, і тепер необхідно, щоб перемогла Україна, що, вважає вона, приведе всіх до перемоги і допоможе забезпечити мир і стабільність.

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"Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію. Тому що все, що відбувається – зміна воєначальників, нескінченні зміни військової стратегії, справа Пригожина – показує, що російський президент не зміг реалізувати ті амбіції, які він ставив перед собою, і продовжує не військову війну, а війну на кшталт КДБ", – додала Зурабішвілі.