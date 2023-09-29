Встановлено імена понад 33 тис. ліквідованих в Україні військових РФ, - ЗМІ

Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та "Медіазони" встановили імена 33 236 російських військових, які загинули на фронті під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У своєму дослідженні, що ґрунтується на даних із відкритих джерел (некрологів у ЗМІ, повідомлень у соцмережах родичів загиблих і так далі), журналісти зазначили, що з моменту початку в липні 2023 року українського контрнаступу загинули щонайменше 2448 російських військових, у тому числі 234 офіцери, включно з двома генералами та 11 полковниками.

Востаннє таких суттєвих втрат старші офіцери російської армії зазнавали лише в перші місяці вторгнення в Україну, констатують розслідувачі.

При цьому кожний третій загиблий під час відбиття контрнаступу ЗСУ був мобілізованим (681 із 2448 встановлених загиблих). Усього ж з лютого 2022 року на війні в Україні загинули 3863 мобілізовані, імена яких вдалося верифікувати.

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Найбільші втрати розслідувачі зафіксували серед завербованих на війну в Україні російських вʼязнів. Журналісти змогли встановити імена 6215 засуджених, які загинули на фронті станом на 29 вересня 2023 року. При цьому понад 100 із них були громадянами іноземних держав, найчастіше – Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

Раніше журналісти "Медузи" та "Медіазони" повідомили, що за 15 місяців війни загальна кількість загиблих на війні проти України російських військових становила близько 47 тисяч осіб. Для підрахунку розслідувачі використали дані реєстру спадкових справ Федеральної нотаріальної палати та дані Росстату.

"За 2022 рік на війні загинули близько 25 тисяч чоловіків до 50 років, а до 27 травня 2023 року – вже близько 47 тисяч. Якщо бути максимально точним, кількість загиблих із імовірністю 95% лежить у межах між 40 та 55 тисячами", – зазначають журналістів.

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