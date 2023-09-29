Нейтралітет під захистом НАТО, - Швейцарія оприлюднила свою зовнішньополітичну стратегію
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Ліга.net, про це йдеться у опублікованому проєкті концепції зовнішньополітичної стратегії країни на 2024-2027 роки.
У розділі концепції, присвяченому безпеці, йдеться, що "переважання силової політики та конкуренція між великими державами негативно впливають на безпеку Швейцарії".
У Швейцарії вважають, що "агресивна війна Росії проти України та її ревізіоністська програма створили нові загрози і зробили регіональне середовище більш нестабільним". У зв'язку з цим "безпеці має приділятись відповідно велика увага в контексті зовнішньої політики".
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Документ підкреслює, що в цих умовах "співпраця у сфері зовнішньої та безпекової політики з ЄС і НАТО, двома найважливішими провайдерами безпеки в Європі, стає ще більш важливою". Така співпраця дозволить Швейцарії "зміцнити свою власну обороноздатність і одночасно зробити внесок у безпеку і стабільність у Європі".
У Швейцарії не надто задоволені тим станом, у якому перебувають європейські безпекові інститути, проте бачать і привід для оптимізму.
"У Європі багато почало змінюватися: НАТО знову утвердилося як якор європейської безпеки і розширилося на північ; США залишаються найважливішим гарантом безпеки Європи, Великобританія також відіграє власну ключову роль. ЄС зміцнив свою позицію в безпековій політиці і досі чудово справлявся з нинішнім геополітичним стрес-тестом".
У концепції наголошується, що Європа "зуміла швидко знизити енергетичну залежність від Росії".
"Наскільки продовжиться інтеграція європейського континенту при відпаданні Росії залишається відкритим питанням, але видно нову динаміку", – наголошують автори документа.