Майбутнє "Вагнера" залишається невизначеним, - Білий дім

Майбутнє російської ПВК "Вагнер" та її подальша роль у війні РФ проти України залишаються невизначеними, однак це угруповання продовжує дестабілізувати ситуацію в окремих країнах Африки.

Про це сказав під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо напевно, що "Вагнер" і його найманці все ще існують, вони досі проводять дестабілізаційні, жорстокі й небезпечні операції не лише в Європі, а й в усьому світі, зокрема в Африці", - розповів представник Білого дому.

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Водночас він зазначив, що майбутнє "Вагнера" залишається невизначеним. Це стосується й того, наскільки угруповання буде потрібне режиму Путіна та інтегроване в оборонні структури РФ.