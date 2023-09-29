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Азербайджан визнає територіальну цілісність Вірменії, - Алієв

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Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що його країна визнає територіальну цілісність Вірменії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначивши, що "антитерористичні заходи" проти Нагірного Карабаху 19 вересня тривали менше ніж добу, Алієв заявив, що Азербайджан не мав наміру їх продовжувати.

"Якби ми хотіли продовжувати, неважко здогадатися, де ми могли зупинитися, якби взагалі вирішили зупинитися. Але ми цього не зробили. Ми не маємо такого наміру. Ми визнаємо територіальну цілісність Вірменії, заявляємо про це та робимо це з повною відповідальністю", – сказав президент Азербайджану.

Про визнання територіальної цілісності Вірменії президент Алієв заявляв також після припинення бойових дій у Нагірному Карабаху, 21 вересня.

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Нагадаємо, Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів локального характеру з метою відновлення конституційного ладу Азербайджану і припинення провокацій вірменських військових".

20 вересня Азербайджан заявив про завершення своєї операції в Нагірному Карабаху.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Володимир Логойда
    Азербайджан дождался своего времени. Если бы не русско-украинская война, у русских было бы много возможностей мутить воду на Кавказе и, я думаю, они бы не дали так просто погасить этот конфликт военным путём - русским мир на Кавказе не нужен, потому что тогда они как арбитры и как посредник никому там не интересны.
    А благодаря тому, что все их силы оттянуты на Украину, Азербайджан смог сделать то, что сделал. Ну, ясное дело, не только благодаря нам - это и проделанная домашняя работа по развитию вооружённых сил, это и архиважное союзничество с Турцией, это и ряд других факторов, в том числе ситуация в Армении, но то, что русским не до Кавказа - это в том числе огромная заслуга наша.

    Могут ли так поступить другие страны с оккупацией территории ? Грузия, например ? Их время ещё не пришло, потому что общая граница с русскими и у них нет своей "Турции". Плюс нет достаточно финансовых ресурсов (не нефтяная страна, как Азербайджан). Ну и власть у них сейчас про-русская немножко. Так что им дёрнуться сейчас не в тему, а то путяра воспользуется, раздолбает их малыми силами и немножко поправит подорванную в своей стране репутацию.

    А вот Молдова очень даже могла бы с помощью Украины решить вопрос Приднестровья. Она за нашей широкой спиной, общей границы нет, мы защищаем и поддержали бы. Плюс у них есть Румыния - не то, что Турция у Азербайджана, но тоже весьма неплохо. Есть возможность для тотальной блокады Приднестровья, потому что у тех нет выхода никуда, кроме Молдовы и Украины, а у нас сейчас за границей присматривают и русских не пропустят. На месте молдаван я бы не ждал у моря погоды, а занимался плотно армией своей, чтобы потом так само молниеносно решить вопрос.
  • Яр Холодний
    Особливо про "Мінські" - "геніально"! Ви їх хоч читали?! Прямо як в анекдотичному діалозі:
    "- Мамо!!! Варення з малини хочу!
    - А де я тобі візьму?
    - У магазині!
    - Не продають Та й грошей на нього нема!
    - А ти звари варення!
    - Сказилася? На вулиці січень - з чого його варить?"
    Так і у вас - "швидунів" - з 2014-го:
    Армія розвалена - гола і боса
    ВПК не працює
    Зброю "ВАНА" та інші "папєпєдніки" розпродали
    В державі після Реіолюції Гідності ще не налагодилася робота державних інституцій
    А ви воювать хотіли!
    Чим і ким? Голою сракою?
    Мінські домовленості навіть підписував Кучма а не Порошенко - щоб у потрібний момент у нього були "руки розв"язані" Недарма в Кремлі весь час говорили що Порошенко їх з Мінськом "абманул" І недарма Путін сказав що його влаштовує будь-який президент України - крім Порошенка (Бо з ним "в дурачка" не зіграєш) Однак до того "моменту" Порошенко при владі не встиг дожить - бо "швидуни" вирішили помінять "сторожового пса" на "циркову болонку" яка обіцяла покінчить з війною прямо ЗАВТРА!
    Закінчила?!!!
  • Наталия Гончар
    Молодець Алієв! Дуже вчасно вирішив долю відновлених кордонів Азербайджану! Якщо Україні можна Крим, то чому не можна Азербайджану Карабах! А світ нехай дивиться й робить висновки - як підспівувати *************** й робити з ними своє життя комфортним - ДО ПЕВНОГО ЛИШ ЧАСУ!!!
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