Азербайджан визнає територіальну цілісність Вірменії, - Алієв

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що його країна визнає територіальну цілісність Вірменії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначивши, що "антитерористичні заходи" проти Нагірного Карабаху 19 вересня тривали менше ніж добу, Алієв заявив, що Азербайджан не мав наміру їх продовжувати.

"Якби ми хотіли продовжувати, неважко здогадатися, де ми могли зупинитися, якби взагалі вирішили зупинитися. Але ми цього не зробили. Ми не маємо такого наміру. Ми визнаємо територіальну цілісність Вірменії, заявляємо про це та робимо це з повною відповідальністю", – сказав президент Азербайджану.

Про визнання територіальної цілісності Вірменії президент Алієв заявляв також після припинення бойових дій у Нагірному Карабаху, 21 вересня.

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Нагадаємо, Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів локального характеру з метою відновлення конституційного ладу Азербайджану і припинення провокацій вірменських військових".

20 вересня Азербайджан заявив про завершення своєї операції в Нагірному Карабаху.