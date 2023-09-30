Протягом 29 вересня росіяни 25 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 116 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Білопільська, Путивльська, Миколаївська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Есманська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено обстріл з міномету (2 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

Миколаївська сільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів).

Путивльська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з артилерії (3 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з танку (2 вибухи) , ствольної артилерії (2 вибухи), обстріл з АГС (14 вибухів) та мінометів (13 вибухів).

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).

Краснопільська громада: були артобстріли (21 вибух).

Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (7 вибухів)".

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