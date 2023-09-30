Протягом 29 вересня росіяни 25 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 116 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Есманська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів).
Шалигинська громада: здійснено обстріл з міномету (2 вибухи) та артилерії (4 вибухи).
Миколаївська сільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів).
Путивльська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
Великописарівська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з артилерії (3 вибухи).
Білопільська громада: зафіксовано обстріли з танку (2 вибухи) , ствольної артилерії (2 вибухи), обстріл з АГС (14 вибухів) та мінометів (13 вибухів).
Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).
Краснопільська громада: були артобстріли (21 вибух).
Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (7 вибухів)".