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Україна вже має план дій у разі тривалих відключень електроенергії, - Клименко

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клименко,ігор
Спираючись на досвід минулого року, українські відомства розробили план дій у разі тривалих відключень електроенергії.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Провели сьогодні перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною метою є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування.

"Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках. Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії", - додав Клименко.

Також він пояснив, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування "пунктів незламності" і це далеко не вичерпний перелік заходів.

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Графіки відключень вже розробили. Також, громадянам слід пам'ятати, що об'єкти критичної інфраструктури підключено на одних лініях з будинками керівників та елітними районами і тому вимкнути їх фізично неможливо. Спальні райони з "панельками", "хрущами" та села знаходяться на окремих лініях, відтак їх мешканців прохання не скаржитися на тривалі відключення та потерпіти, аже в країні війна. - "Укренерго".
  • Алекс Мышкевич
    Клименко став міністром енергетики, а поліцейські полізуть на стовпи провода крутити? 👿

    Як вже забрали ці ЗЄльоні популізм і безалаберність! 👿
  • Сармат Сарматович
    Який план?
    Відосіки?
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