Франція готова підписати з Вірменією угоду про постачання військової техніки, - керівник МЗС Колонна

Париж готовий укласти з Єреваном угоду про надання військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила очільниця МЗС Франції Катрін Колонна.

"Франція дала згоду на підписання з Вірменією угоди про надання військової техніки для гарантування Єреваном своєї безпеки", - сказала Колонна на пресконференції в Єревані у вівторок.

Вона зазначила, що не може надати деталі, але "низку питань уже погоджено між Парижем і Єреваном".

"Розглядаємо також інші питання співпраці", - сказала Колонна.

За її словами, обидві країни працюють, щоб "не викликати ескалацій, усвідомлюючи, що поруч є сусід, який постійно здійснює ворожі дії".

Зі свого боку, очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що йдеться про сприяння з боку Франції оборонним можливостям Вірменії.

"Франція ніколи не ставила перед нами вимоги про вихід з ОДКБ", - зазначив він.

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