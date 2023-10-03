Франція готова підписати з Вірменією угоду про постачання військової техніки, - керівник МЗС Колонна
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила очільниця МЗС Франції Катрін Колонна.
"Франція дала згоду на підписання з Вірменією угоди про надання військової техніки для гарантування Єреваном своєї безпеки", - сказала Колонна на пресконференції в Єревані у вівторок.
Вона зазначила, що не може надати деталі, але "низку питань уже погоджено між Парижем і Єреваном".
"Розглядаємо також інші питання співпраці", - сказала Колонна.
За її словами, обидві країни працюють, щоб "не викликати ескалацій, усвідомлюючи, що поруч є сусід, який постійно здійснює ворожі дії".
Зі свого боку, очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що йдеться про сприяння з боку Франції оборонним можливостям Вірменії.
"Франція ніколи не ставила перед нами вимоги про вихід з ОДКБ", - зазначив він.