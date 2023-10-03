Навіть невелика перерва в наданні допомоги Україні може погіршити ситуацію, - Білий дім

США необхідно продовжувати фінансову допомогу Україні, уникаючи затримок.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми за жодних обставин не можемо допустити того, щоб американська підтримка України переривалася. Часу в нас мало. У нас достатньо державного фінансування для задоволення потреб України ще на деякий час", - сказав Кірбі на брифінгу.

Він пояснив, що "навіть невелика перерва в наданні допомоги" Україні може погіршити ситуацію.

За словами Кірбі, Пентагон поки що має достатньо коштів, щоб зберігати темпи з надання військової допомоги Києву. При цьому представник Білого дому припустив, що в тому разі, якщо Конгрес США найближчим часом не домовиться про виділення додаткових коштів на підтримку України, виділених коштів може вистачити, приблизно, "ще на пару місяців".

За словами Кірбі, президент США Джо Байден запевнив своїх колег у G7 у тому, що він, американський лідер, вірить у продовження підтримки Демократичною і Республіканською партіями політики Вашингтона щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден провів нараду з партнерами та союзниками щодо підтримки України

Раніше Байден знову звернувся до республіканців із Палати представників із закликом продовжити виділяти кошти на допомогу Україні.

"Спікер Палати представників Маккарті та найбільша частина республіканців із Палати представників мають дотримати слова і забезпечити затвердження фінансової допомоги, яка необхідна Україні", - написав американський президент у соцмережі X (Tвіттер).

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про тимчасовий бюджет для уряду на 45 днів на тлі потенційного шатдауну. Документ не включає додаткового фінансування для допомоги Україні.

Також читайте: У Пентагона залишилося 5,2 млрд дол. на безпекову допомогу для України, - The Wall Street Journal