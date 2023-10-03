"Переважна більшість членів Конгресу підтримує додаткову допомогу Україні", - Кірбі

Переважна більшість членів Конгресу Сполучених Штатів підтримує фінансування додаткової допомоги Україні, хоча серед республіканців є кілька противників цього.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми знаємо, що переважна більшість членів Конгресу підтримують додаткову допомогу Україні, і ми знаємо та цінуємо їхні заяви з цього приводу, включаючи заяви спікера Маккарті (спікера Палати представників США Кевіна Маккарті. - Ред.)", - зазначив Кірбі.

Він також прокоментував можливу відставку Маккарті, наголосивши, що інші республіканці також підтримують допомогу Україні.

При цьому, як уточнив Кірбі, серед республіканців є невелика кількість тих, хто виступає проти нового фінансування для України, "але вони не представляють своєї партії".

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Раніше Байден знову звернувся до республіканців із Палати представників із закликом продовжити виділяти кошти на допомогу Україні.

"Спікер Палати представників Маккарті та найбільша частина республіканців із Палати представників мають дотримати слова і забезпечити затвердження фінансової допомоги, яка необхідна Україні", - написав американський президент у соцмережі X (Tвіттер).

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про тимчасовий бюджет для уряду на 45 днів на тлі потенційного шатдауну. Документ не включає додаткового фінансування для допомоги Україні.

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