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Шмигаль передав послам країн G7 Концепт посилення стійкості демократії в Україні. ФОТО

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль передав Концепт посилення стійкості демократії в Україні послам країн G7.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

"Концепт є частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Президент Володимир Зеленський. На додаток до Концепту формуємо всеохопний План реформ, куди маємо закласти важливі цілі: розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнес-середовищем і громадянським суспільством.

Ми прагнемо зібрати та пріоритезувати всі необхідні реформи, включно з пропозиціями партнерів щодо змін і трансформацій нашої держави в один документ — План реформ до 2027 року", - повідомив Шмигаль.

Шмигаль передав послам країн G7 Концепт посилення стійкості демократії в Україні 01

Під час зустрічі сторони обговорили продовження прямої бюджетної підтримки України з боку партнерів. Також було порушено питання необхідності конфіскації заморожених російських активів і їх передачі на відновлення України.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Dev Dev
    ШО? Стійкість демократії?

    Ну ви блеять і клоуни. Зробили з країни гулаг, відібрали практично всі права в людей а тим більше у чоловіків і ще регаєте про якусь демократію. Ви паскуди понабивали кишені мільйонами бюджетних коштів а тепер просите по світу. Які ви мерзені лицеміри, про демократію заговорили.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Яке марення ! Який стосунок має Шмігаль до демократії. Він хіба учасник Майдану?
  • Vladyslav Novikov
    Должностное них#я представило концептуальное них#я. Ожидаемо, подумали послы.
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