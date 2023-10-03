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Ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку США, - Кулеба

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кулеба
Попри свої внутрішньополітичні процеси США усвідомлюють важливість підтримки України, тому вона може розраховувати на продовження підтримки.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

Він згадав про останній візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, під час якого той мав "дуже відверті й щирі розмови" з американським колегою Джо Байденом і представниками Республіканської та Демократичної партій у Конгресі.

"І немає підстав говорити про те, що Америка не усвідомлює важливості для світу тієї боротьби, яка зараз триває в Україні", – наголосив Кулеба.

Він визнав, що під час виборчого процесу у США будуть "якісь несподівані політичні кроки опонентів".

"Але завдяки тому, що президент мав дуже предметні й сконцентровані розмови, які дали свій результат в плані надання Україні додаткової підтримки, ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів", – додав Кулеба.

Також читайте: Байден провів нараду з партнерами та союзниками щодо підтримки України

Нагадаємо, впевненість Кулеби поділяє координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Топ коментарі

  • Ihor Opatsa
    Жо по лиз! ...

    Це не дивлячись на нашого президента, а завдяки нашим воїнам, ми маємо підтримку США!...
  • Герхард
    Розраховувати можете.

    А можете починати шукати гроші у Єрмака.

    Це буде не перший випадок, коли США припиняють допомогу країні з хитрожопими брехливими підарасами у владі.
  • kelt kant
    Кулеба, не треба ганьбитися, бо вже всьому світу зрозуміло, хто очолює шалену
    корупцію під час найкривавішої війни в Україні та що таке зе-лідор з його офісом дєрьмака.
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