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Азербайджан затримав трьох експрезидентів невизнаного Нагірного Карабаху, - ВВС

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карабах,нагорний
У Нагірному Карабаху служба державної безпеки Азербайджану затримала колишніх президентів невизнаної республіки та доправила їх до Баку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на азербайджанські джерела.

Служба державної безпеки Азербайджану затримала експрезидентів невизнаної республіки Нагірний Карабах Аркадія Гукасяна, який перебував на посту у період з 1997 по 2007 рік, Бако Саакяна (2007-2020), Араїка Арутюняна (2020-2023) і колишнього спікера парламенту республіки Давида Ішханяна.

Азербайджанські джерела повідомляють, що затриманих експрезидентів доставлено до Баку та порушено проти них кримінальні справи за сепаратизм.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Beta Human
    Правильно. І всіх - в одну камеру. )))
  • Trevo Trow
    Діти лейтенанта Шмідта.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Я так розумію,що колеги з російського ФСБ здали адреси всіх армянських керівників Арцаха своїм азербайджанським товаришам. Як і було домовлено в Сочі.
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