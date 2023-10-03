Угорщина пропонує зменшити пакет допомоги ЄС для України, - Bloomberg

За інформацією Bloomberg, Угорщина запропонувала зменшити на половину пропонований пакет допомоги Європейського Союзу для України на 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Минулого тижня Угорщина повідомила країнам-членам ЄС, що 25 мільярдів євро буде достатньо для України на даному етапі, кажуть люди, знайомі з цим питанням, а інша частина може бути виділена пізніше, залежно від потреб України, додали співрозмовники агентства/

Уряд Орбана посилався на низку проблем, включаючи власну нездатність отримати доступ до критично важливих фондів ЄС через проблеми з верховенством права та корупцією, а також на те, що, за його словами, сусідня Україна погано ставиться до етнічних угорців.

За словами особи, знайомої з переговорами, ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини цього року, що збігається із зусиллями, спрямованими на те, щоб змусити Орбана поступитися, повідомляє джерело. Україна також послаблює критику Орбана, вилучивши угорський OTP Bank з Переліку міжнародних спонсорів війни Росії в Україні, задовольнивши ще одну ключову вимогу Будапешта.

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Програма для України є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, який також передбачає додаткове фінансування на загальну суму 66 мільярдів євро. Європейська Комісія, виконавчий орган ЄС, сподівалася на укладення угоди до кінця року. Але розбіжності в позиціях щодо загального перегляду бюджету ЄС, які можуть підірвати необхідну для його ухвалення одностайність, завадили зусиллям досягти своєчасного рішення.

Держави-члени повинні остаточно узгодити невирішені елементи пакету допомоги Україні, включаючи роль національних урядів у нагляді за ним, гнучкість інструменту або розподіл грантів, гарантій і кредитів, додали учасники дискусії. Угорщина є однією з країн, які закликають до посилення ролі держав-членів під час реалізації програми.