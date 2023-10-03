На Донбасі загинув доброволець з Латвії

В Україні під містом Лиман Донецької області внаслідок атаки російського дрона загинув доброволець із Латвії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, це підтвердили латвійському TV кілька соратників загиблого латвійця.

Його ім'я та позивний поки що не розкриваються, офіційного підтвердження ні від української, ні від латвійської влади поки що немає.

Проте відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив колишній командир Національних збройних сил Латвії Юріс Далбіньш. У програмі Латвійського TV він сказав, що отримав цю інформацію кілька годин тому.

"Його соратники подбають про те, щоб його тіло було доставлено до Латвії, і його було поховано згідно з військовим регламентом", - сказав Далбіньш.

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Висловлюється припущення, що латвієць міг загинути від того самого дрону, який у суботу забрав життя естонського добровольця Танеля Кріггуля з позивним "Стінгер", який воював в Україні у складі інтернаціонального легіону.

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