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Спікера Палати представників Конгресу США Маккарті відправили у відставку

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Члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Так, за його відставку проголосувало  216 членів Палати представників, проти — 210. При чому вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з поста спікера -  Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Елі Крейн, Метт Гетц, Боб Гуд, Ненсі Мейс і Метт Розендейл, а процедуру усунення Маккарті запустив його однопартієць, республіканець Мет Гетц.

Він звинувачував спікера в нібито укладанні таємної угоди з Байденом щодо підтримки України, яка має бути ухвалена після голосування за проміжний бюджет на 45 днів.

Це перша відставка спікера Палати представників за 130 років. 

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • kelt kant
    А чого ми очікували? Що противники Байдена не скористаються тим фактом, що українська офісно-президентська влада краде у власного народу, у власної армії під час війни, мільярдами? Хто нам винен, що президент та його офіс напоказ толерує корупцію і при цьому ще й нахабно звинувачує захід в недостатній підтримці України? Перший серйозний дзвіночок був з публічним бикуванням зе-лідора щодо Бена Воллеса. Доречі, зверніть увагу, кудись раптом з того часу поділась публічна підтримка Британії??? Нещодавно чергове бикування зе-лідора з трибуни ООН щодо нашого чергового стратегічного партнера - Польщі. Результат - різке охолодження стосунків з Польщею саме тоді, коли нам потрібна підтримка. Всі ці жахливі провали в зовнішній політиці, яких в такій кількості ще не було в України за всі роки Незалежності, не можуть бути співпадіннями. Це спланована робота на дискредитацію України на зовнішньополітичному рівні. Завдання - скорочення допомоги Україні, щоб знайти привід для перемовин з москалотой і все це подати українському народу, як необхідність, бо, тіпа "нєхароший Запад нас бросіл"...
  • Герхард
    Але ви і далі слухайте лайно-послів, що з підтримкою України в США все норм.
  • Виталий 6b40280c
    А вообще, "карма бедоносца" нашего в действии... То Нью-Йорк затопило после его визита, то хаос в политический хаос начался в Конгрессе. Пусть в РФ съездит, может там что то случится.
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