Спікера Палати представників Конгресу США Маккарті відправили у відставку
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Члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Так, за його відставку проголосувало 216 членів Палати представників, проти — 210. При чому вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з поста спікера - Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Елі Крейн, Метт Гетц, Боб Гуд, Ненсі Мейс і Метт Розендейл, а процедуру усунення Маккарті запустив його однопартієць, республіканець Мет Гетц.
Він звинувачував спікера в нібито укладанні таємної угоди з Байденом щодо підтримки України, яка має бути ухвалена після голосування за проміжний бюджет на 45 днів.
Це перша відставка спікера Палати представників за 130 років.