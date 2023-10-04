Новини

Електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, - Федоров

19 402141
федоров
Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" вже функціонує та постійно наповнюється інформацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Еспресо розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров також додав, що мінцифри очікує бачення нової команди міноборони.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту - ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запрацював відсьогодні, - Мінреінтеграції

Федоров також розповів, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі "Оберігу" та якими вони будуть.

6 вересня новопризначений міністр оборони Рустем Умєров одним з основних завдань на новій посаді назвав запуск єдиного реєстру призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.

Закон про державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів був ухвалений ще в березні 2017 року. У вересні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 10062, який передбачає низку змін щодо реєстру військовозобов’язаних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Звідки туди поступають дані і хто їх надає порушуючи закон, який забороняє передачу даних приватних осіб без їх згоди?
  • Victor Litarchuk
    Якимсь чином, в Україні, всі хто ховались від повістки у військомат і не служили, стали і президентом і міністром.
  • stels400
    Все остаточна крапка на конституції і правах людини с персональними даними.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини