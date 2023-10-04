На Оріховському напрямку росіяни більше не можуть проводити всі контратаки і протистояти українського прориву, - ISW

Російські підрозділи, які постійно воюють на Оріховському напрямку, втратили свої бойові можливості.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час селекторної наради з російським військовим керівництвом відзначив дивну групу російських збройних формувань, що діють у західному напрямку Запорізької області.

Шойгу приписує успішні російські оборонні операції навколо Роботиного і Вербового підрозділам 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ), 56-ї повітряно-десантної бригади, 56-ї повітряної армії (Південного військового округу), 56-го десантно-штурмового (ПДВ) полку (7-ї дивізії ПДВ), 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморського флоту) та 291-ї гвардійської артилерійської бригади (58-ї армії ПдВО) під час наради російського військового командування 3 жовтня" , - йдеться у звіті.

Експерти помітили, що Шойгу не виділив інші формування, яким зазвичай приписують утримання лінії Роботине-Вербове, такі як 108-й полк (7-а дивізія ПДВ) або 247-й полк (7-а дивізія ПДВ).

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На думку фахівців, міністерство оборони Росії регулярно навмисно применшує або завищує досягнення певних командирів, щоб досягти політичних цілей Шойгу або російського військового командування.

За оцінками ISW, залучення 70-го гвардійського мотострілецького полку до цих контратак свідчить про те, що бойові можливості активних елементів 7-ї дивізії ПДВ значно погіршилися, і що вони більше не можуть проводити всі контратаки вздовж українського прориву на Оріхівському напрямку.