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На Оріховському напрямку росіяни більше не можуть проводити всі контратаки і протистояти українського прориву, - ISW

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рф,армія,техніка
Російські підрозділи, які постійно воюють на Оріховському напрямку, втратили свої бойові можливості.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час селекторної наради з російським військовим керівництвом відзначив дивну групу російських збройних формувань, що діють у західному напрямку Запорізької області.

Шойгу приписує успішні російські оборонні операції навколо Роботиного і Вербового підрозділам 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ), 56-ї повітряно-десантної бригади, 56-ї повітряної армії (Південного військового округу), 56-го десантно-штурмового (ПДВ) полку (7-ї дивізії ПДВ), 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморського флоту) та 291-ї гвардійської артилерійської бригади (58-ї армії ПдВО) під час наради російського військового командування 3 жовтня" , - йдеться у звіті.

Експерти помітили, що Шойгу не виділив інші формування, яким зазвичай приписують утримання лінії Роботине-Вербове, такі як 108-й полк (7-а дивізія ПДВ) або 247-й полк (7-а дивізія ПДВ).

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На думку фахівців, міністерство оборони Росії регулярно навмисно применшує або завищує досягнення певних командирів, щоб досягти політичних цілей Шойгу або російського військового командування.

За оцінками ISW, залучення 70-го гвардійського мотострілецького полку до цих контратак свідчить про те, що бойові можливості активних елементів 7-ї дивізії ПДВ значно погіршилися, і що вони більше не можуть проводити всі контратаки вздовж українського прориву на Оріхівському напрямку.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Мене смішить емблема 247-й полку Він - "ваздушна-десантный" Іменується "казачий" А на емблемі - "протазани" схрещені! А протазан (з моменту виникнення та модернізації його з мисливської "рогатини") як бойова зброя був чисто піхотним Бо його центр маси був зміщений вперед - для колючо-рубаного удару (Він в процесі розвитку замінив різні види бойових сокир у піхотних підрозділах) А древкова зброя кавалеристів центр маси має ближче до їх руки - так нею легше управлять в бою Але більше всього "убиває" "туг" ("бунчук") на протазані Він - з хвоста тварини родини собачих (такі носили на списах "тугджі" (прапороносці") - кавалеристи нерегулярних частин російської армії до 18 ст Але це були КАЛМИКИ - а не козаки!) Один хвіст на списі означав військовий загін типу ескадрону При командирові полку повинні носить "бунчук" з ДВОМА хвостами
    Ну - нічого! Ще трохи - і 247-й полк стане "історією" російських збройних сил
  • Павел Орехов c16ceb45
    Эскадрон конных водолазов с парашютами.
  • Gary Grant
    Та кацапні аби щось на себе причепити. Їм і х#й на лобі намалюй-будуть гардіться.
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