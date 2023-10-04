В Італії автобус упав з шляхопроводу, серед загиблих 5 українців
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Repubblica.
Офіційні особи повідомили, що автомобіль впав з висоти 30 метрів на лінії електропередач і загорівся. Керівник місцевих пожежників заявив, що наразі встановлені жертви – українські туристи.
Згодом повідомили, що кількість загиблих становить 21 людину, з них двоє дітей, ще 12 поранених і кілька зниклих безвісти. Рятувальники продовжують пошуки пасажирів, тому кількість жертв може зростати.
За попередніми даними, в автобусі перебувала група українців, а також громадяни Німеччини, Франції та Хорватії. Серед уже ідентифікованих жертв відомо про 5 громадян України. Подробиці поки не розголошуються.
На місці трагедії працюють пожежники та щонайменше 50 машин швидкої допомоги, які повідомляють про велику кількість загиблих, також район патрулює поліція