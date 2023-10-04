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США мають намір задіяти всі можливі засоби, щоб притягнути Іран до відповідальності, - Держдеп

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ракети,іран
Нове озброєння в руках іранського режиму несе руйнування та хаос у країнах та регіонах, де Іран хоче збільшити свою роль.

Про це під час брифінгу заявив спікер Держдепартаменту США Ведант Пател, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми продовжимо використовувати всі наявні інструменти, щоб надалі притягнути іранський режим до відповідальності. І ми робитимемо це у тісній взаємодії з нашими союзниками та партнерами", - заявив пател.

Представник Держдепу США додав, що використання іранської зброї, хоч би якою вона була, безумовно, створює додаткові ризики в розхитуванні ситуації в інших регіонах.

У зв'язку з цим Пател нагадав, що за останні два роки адміністрація США звертала увагу, зокрема, на поглиблення військового партнерства між Іраном та Росією.

За його словами, будь-яка нова потенційно нова система озброєнь у руках Тегерана збільшує потенційний ризик дестабілізації у країнах та регіонах за межами Ірану.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Сергій Хоменко 6860486c
    Повна ізоляція Ірану та збиття всіх рейсів з Ірану от це буде допомога, заборона на харчі, хай пісок жруть, а так це тільки слова на які таким владам всеодно
  • Gary Grant
    Нажаль ми бачимо, що це ні про що.
  • Igor Grytselyak
    Довго чіхаєтеся.Років десять тому,я ,наслухавшись англійців-знайомих,котрі подорожували світом,котрі захоплювалися подорожжю та побаченим в Ірані також,був проти того ,щоб Штати бомбили їх,іранців.Тепер бачимо,що за "самобутньою культурою",я і москалів,ховається хвора свідомість,котру лікувати треба лиш як Том Круз в кіно.
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