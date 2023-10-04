Путін планує мінімально згадувати війну в Україні під час виборчої кампанії, - ISW
Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Основною ідеологічною лінією кампанії Путіна буде Росія як "сім’я сімей", на яку нападають її вороги, і що кампанія Путіна обговорюватиме війну в Україні "рівно стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.
Раніше аналітики заявляли, що російські чиновники, особливо пов’язані з партією Путіна "Єдина Росія", схоже, стурбовані впливом війни на електорат під час місцевих і регіональних виборів.
Як зазначають аналітики, Кремль складає список "довірених осіб" для агітації за Путіна напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Вони повинні відповідати кільком критеріям:
- виражати публічну підтримку Путіна та війни в Україні;
- мати високий рівень визнання та поваги у своїх громадах;
- наявність ораторських навичок та досвіду дебатів;
- участь у релігійній, військовій, освітній та інших сферах суспільного життя.
"Занепокоєння всередині Кремля та "Єдиної Росії" щодо внутрішньої підтримки війни та спроб збільшити підтримку Путіна в суспільстві не є ознакою того, що вони в російській політиці стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах", - заявили в ISW.