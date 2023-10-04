Путін планує мінімально згадувати війну в Україні під час виборчої кампанії, - ISW

У листопаді 2023 року, під час або після відкриття міжнародної виставки та форуму "Росія", російській диктатор Володимир Путін планує оголосити свою президентську кампанію, при цьому згадувати про війну в Україні буде мінімально.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Основною ідеологічною лінією кампанії Путіна буде Росія як "сім’я сімей", на яку нападають її вороги, і що кампанія Путіна обговорюватиме війну в Україні "рівно стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики заявляли, що російські чиновники, особливо пов’язані з партією Путіна "Єдина Росія", схоже, стурбовані впливом війни на електорат під час місцевих і регіональних виборів.

Як зазначають аналітики, Кремль складає список "довірених осіб" для агітації за Путіна напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Вони повинні відповідати кільком критеріям:

виражати публічну підтримку Путіна та війни в Україні;

мати високий рівень визнання та поваги у своїх громадах;

наявність ораторських навичок та досвіду дебатів;

участь у релігійній, військовій, освітній та інших сферах суспільного життя.

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"Занепокоєння всередині Кремля та "Єдиної Росії" щодо внутрішньої підтримки війни та спроб збільшити підтримку Путіна в суспільстві не є ознакою того, що вони в російській політиці стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах", - заявили в ISW.