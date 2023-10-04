Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 279 890 осіб (+450 за добу), 4 745 танків, 6612 артсистем, 9026 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 279 890 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 279890 (+450) осіб,
танків - 4745 (+13) од,
бойових броньованих машин - 9026 (+18) од,
артилерійських систем - 6612 (+47) од,
РСЗВ - 802 (+1) од,
засоби ППО - 540 (+0) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+41),
крилаті ракети - 1530 (+1),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8962 (+30) од,
спеціальна техніка - 946 (+3).