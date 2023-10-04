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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 279 890 осіб (+450 за добу), 4 745 танків, 6612 артсистем, 9026 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 279 890 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 279890 (+450) осіб,

танків - 4745 (+13) од,

бойових броньованих машин - 9026 (+18) од,

артилерійських систем - 6612 (+47) од,

РСЗВ - 802 (+1) од,

засоби ППО - 540 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+41),

крилаті ракети - 1530 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8962 (+30) од,

спеціальна техніка - 946 (+3).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 279 890 осіб (+450 за добу), 4 745 танків, 6612 артсистем, 9026 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    В росСМИ фиксируется самое низкое число убийств Залужного и Буданова с начала "СВО"

    Русвоенкоры и журналисты зафиксировали уже около 20 случаев ликвидации главкома ВСУ и главы ГУР.
    Сейчас активность по их "уничтожению" упала - с осени этого года не было еще ни одного "убийства".    🤣
  • Артур Пирожков 0437828b
    Розуміння наших втрат вам допоможе боронити Україну з Молдови?
  • Артур Пирожков 0437828b
    Так, так. Саме так. Якби в цій державі не крали, то я б грудьми боронив Неньку.

    Якби не брехали людям, то я б не втік до Молдови, щоб ************ звідти.

    Якби не держава віддала мені, все що вона мені винна, то я б уже був у війську на самісінькому нулі!

    Якби не руки, то я був би самий сильний боксер, а якби не ноги, то був би зірка футболу, а от щоб і голова не боліла - то написав би книжку.
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