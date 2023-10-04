Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 279 890 осіб (+450 за добу), 4 745 танків, 6612 артсистем, 9026 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 279 890 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 279890 (+450) осіб,

танків - 4745 (+13) од,

бойових броньованих машин - 9026 (+18) од,

артилерійських систем - 6612 (+47) од,

РСЗВ - 802 (+1) од,

засоби ППО - 540 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+41),

крилаті ракети - 1530 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8962 (+30) од,

спеціальна техніка - 946 (+3).

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