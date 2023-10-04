Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині майже 700 снарядів, одна людина загинула

За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі; будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі; територію парку та заводу в Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.

За інформацією голови Херсонської МВА Романа Мрочка, вночі окупанти здійснили обстріл Херсону та Придніпровського.

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