Європа має зменшити оборонну залежність від США, - президент Чехії Павел
Про це президент Чехії Петр Павел заявив, виступаючи на церемонії відкриття нового навчального року в Коледжі Європи в Брюгге, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Домінуюча роль НАТО як постачальника безпеки не повинна більше означати, що Європа нехтує своїми оборонними зобов'язаннями. Зменшення залежності від США і розвиток європейських стратегічних сил і засобів слід розглядати як наш внесок у трансатлантичне партнерство", - сказав Павел.
"Дуже ймовірно, що нам доведеться вийти за рамки 2-відсоткових витрат на оборону", - додав він, маючи на увазі цільовий показник оборонних витрат, погоджений країнами НАТО.
У своєму виступі Павел також підтримав розширення ЄС, яке, за його словами, "не слід відкладати до якогось гіпотетичного моменту в майбутньому, коли кандидати будуть ідеально відповідати нам".
Павел є колишнім генералом і високопоставленим посадовцем НАТО, він став президентом Чехії на початку 2023 року.