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Європа має зменшити оборонну залежність від США, - президент Чехії Павел

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Європа повинна зменшити свою залежність від США і натомість посилити європейську складову НАТО.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив, виступаючи на церемонії відкриття нового навчального року в Коледжі Європи в Брюгге, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Домінуюча роль НАТО як постачальника безпеки не повинна більше означати, що Європа нехтує своїми оборонними зобов'язаннями. Зменшення залежності від США і розвиток європейських стратегічних сил і засобів слід розглядати як наш внесок у трансатлантичне партнерство", - сказав Павел.

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"Дуже ймовірно, що нам доведеться вийти за рамки 2-відсоткових витрат на оборону", - додав він, маючи на увазі цільовий показник оборонних витрат, погоджений країнами НАТО.

У своєму виступі Павел також підтримав розширення ЄС, яке, за його словами, "не слід відкладати до якогось гіпотетичного моменту в майбутньому, коли кандидати будуть ідеально відповідати нам".

Павел є колишнім генералом і високопоставленим посадовцем НАТО, він став президентом Чехії на початку 2023 року.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    Чехословаччина мала дуже добре підготовлену і технічно оснащену армію. Була психологічна готовність захищати державу. Слабким місцем, не готовим до війни, виявився уряд.
  • Serhiy Tokolov
    Три останні Адміністрації США саме цього й вимагали від ЄС
    Але як це реалізувати, коли ядерну зброю та більш-менш боєздатне військо має лише Франція? Інші вже 30 років грають роль допоміжних формувань НАТО. При 30 відомих, де ЄС візьме ведучіх?
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    а що не так сказав, поважний петр павел?
    україна догралася в "братскій народ" та"зазирнути в очі"?
    чехія має багатий досвід зради, та підлабузництва перед диктаторами.
    в сша вибори в україні паника. а були б свої танки ракети снаряди, то пофіг, що каже трамп або дуда, або щольц.
    а не чекати рішення, зазираючи в рота.
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