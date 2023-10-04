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МЗС України підтвердило загибель п’ятьох українців в ДТП в Італії

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автобус,італія
Серед загиблих у ДТП з туристичним автобусом поблизу італійського міста Венеція є п’ятеро українців, ще троє громадян України травмовані, їм надається медична допомога.

Про це "Радіо Свобода" повідомив  речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

 "Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції. Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. Щонайменше 21 людина загинула і 15 зазнали поранень.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Frenk Rex
    Поц, а якби там була твоя дитина, або жінка, чи брат,,,ти б також таку ***** писав би??,(,
  • юрий Шмалько ea66d093
    Жінки - ухилянти?
  • valentyna 7f6f0f14
    Туристи в Італії під час війни. Чи війни не має? Чи забагато коштів? Я собі таке дозволити не можу,бо підтримую 3 сім'ї в Україні. А моя зарплата це зарплата спеціаліста. Так що там про збір на дрони?
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