Міноборони Великої Британії: Виснаження запасів не повинне заважати допомозі ЗСУ

Виснаження запасів союзників не повинно заважати допомозі Україні, адже Путін не зупиниться й не відмовиться від своїх планів.

Про це заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Він зазначив, що модель "точно в термін безперечно не працює, коли вам необхідно бути готовими до завтрашнього бою", а допомога Україні має тривати.

"Ми не можемо зупинитися тільки тому, що наші запаси здаються виснаженими. Ми повинні підтримувати Україну у боротьбі сьогодні ввечері, завтра, післязавтра та післязавтра", - сказав Гіппі.

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Він зазначив, що якщо союзники зупиняться, це не означає, що диктатор Володимир Путін автоматично припинить війну.

"Продовжувати віддавати день у день і відновлювати наші власні запаси", - підсумував міністр.