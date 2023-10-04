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У Кривому Розі чули вибухи (оновлено)

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Зранку 4 жовтня у Кривому Розі на Дніпропетровщині прогриміли вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", - зазначив він. 

Більше інформації щодо ситуації у місті наразі не відомо.

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"По вибуху. Без конкретики, але все нормально. Вибух не в місті і не в районі", - згодом зазначив Вілкул.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Anders Hepburn dbd9b21e
    ..И в Москве.
  • Boruh Zackelberger
    А можна не через пару, а хоча б до ночі часу на підготування, щоб ефективніше?
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