ДБР відкрило майже 1,9 тис. проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ Державне бюро розслідувань порушило майже 1,9 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки.
Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку повномасштабного вторгнення, ДБР проводило розслідування 1 тис. 859 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Серед них:
- 1 тис. 436 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу України),
- 336 кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),
- 28 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.
892 особам повідомили про підозру. В розшук оголосили 483 осіб, 1 тис. 54 - перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями направлено 597 обвинувальних актів.