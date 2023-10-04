Російські судна у Чорному морі не наважуються запливати далі мису Тарханкут, - ОК "Південь"

Станом на зараз кораблі та катери ворожого Чорноморського флоту не курсують в напрямку територіального моря України. Перевагу в Чорному морі противник намагається демонструвати тактичною авіацією.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз кораблі та катери чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але ближче, ніж за мис Тарханкут вони не наважуються виходити", - сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що перевагу в Чорному морі ворог намагається демонструвати тактичною авіацією. За минулу добу керованими авіабомбами двічі атакував напрямок острова Зміїний.

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"Останніми днями ми спостерігаємо, що це стало традицією. Вони до трьох авіабомб спрямовують у напрямку острова Зміїний для того, щоб продемонструвати, що вони нібито панують щодо цивільного судноплавства і намагаються диктувати свої умови", - поінформувала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

Вона зауважила, що лінія фронту давно вже у морському сенсі відкинута на щонайменше 100 морских миль від контрольованого Україною берега.

Гуменюк нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення ворожі кораблі заходили навіть у територіальне море України і наближалися до узбережжя Одещини на відстань артилерійських обстрілів, які здійснювали по рекреаційній зоні самої Одеси.

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"Після поразки Москви вони були відкинуті на 100 морських миль - це 180-200 кілометрів. І з того часу вже не наближались на відстань артилерійського обстрілу, тільки проводили підступні ракетні удари з пускових рубежів, які теж розташовані в напрямку східного узбережжя Криму", - додала речниця.