Російська ППО "з високою ймовірністю" збила власний СУ-35 над Токмаком, - британська розвідка

За інформацією британської розвідки, 28 вересня російські сили протиповітряної оборони "з високою ймовірністю" збили один з власних багатоцільових бойових літаків СУ-35 поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії від 4 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідка Британії вважає, що втрата СУ-35 – непересічна подія, тому що це найпередовіша модель російських бойових літаків на озброєнні РФ і, ймовірно, лише 5-й випадок втрати такого літака.

Місце події є важливим, оскільки Токмак є добре укріпленим містом, в якому часто розміщуються російські штаби, що керують "однією з найбільш напружених ділянок лінії фронту".

"Ці штаби зазвичай захищені спеціальними системами протиповітряної оборони малої й середньої дальності. Їх майже точно тримають у стані дуже високої готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних ударів в глибині тилу (ворога - ред.) по подібних цілях", - зазначили у Міноборони Британії.

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Нагадаємо, 29 вересня Цензор.НЕТ повідомляв про те, що окупанти збили свій літак СУ-35 над Токмаком.