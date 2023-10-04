Російська ППО "з високою ймовірністю" збила власний СУ-35 над Токмаком, - британська розвідка
Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії від 4 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Розвідка Британії вважає, що втрата СУ-35 – непересічна подія, тому що це найпередовіша модель російських бойових літаків на озброєнні РФ і, ймовірно, лише 5-й випадок втрати такого літака.
Місце події є важливим, оскільки Токмак є добре укріпленим містом, в якому часто розміщуються російські штаби, що керують "однією з найбільш напружених ділянок лінії фронту".
"Ці штаби зазвичай захищені спеціальними системами протиповітряної оборони малої й середньої дальності. Їх майже точно тримають у стані дуже високої готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних ударів в глибині тилу (ворога - ред.) по подібних цілях", - зазначили у Міноборони Британії.
Нагадаємо, 29 вересня Цензор.НЕТ повідомляв про те, що окупанти збили свій літак СУ-35 над Токмаком.