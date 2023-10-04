Сили оборони мають частковий успіх біля Кліщіївки, Андріївки та західніше Роботиного, - Генштаб

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту, мають частковий успіх у районах Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. На Мелітопольському напрямку наші захисники мають частковий успіх у районах західніше Роботиного Запорізької області.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук під час телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх у районах західніше Роботиного Запорізької області", - сказав Ковальчук.

Він також зазначив, що на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. За його словами, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх у районах Кліщіївки та Андріївки, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Також Ковальчук поінформував, що у зоні відповідальність ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Противник здійснив понад 10 невдалих атак у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

Речник Генштабу зауважив, що на Шахтарському на Запорізькому напрямках окупанти наступальних дій не вели.

У зоні відповідальності ЗСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку противник також наступальних дій не вів.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.