Окупанти підтягують резерви з тимчасово окупованого Криму, але критичного збільшення війська та створення ударних угруповань не спостерігається, - ОК "Південь"

На південному напрямку російські загарбники намагаються збільшити своє військо, для цього з Криму стягуються додаткові резерви.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На лівому березі Херсона ми спостерігаємо постійні маневри силами та засобами, тому що їх основний спосіб забезпечення власної безпеки - це переховування за цивільним населенням. Маневри пов'язані з тим, що їм потрібно постачати сили та засоби на запорізький напрямок, також частково підтягуються резерви з тимчасово окупованого Криму, але критичного збільшення війська і створення ударних угруповань ми не спостерігаємо", - сказала Гуменюк.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, кораблі та катери чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але ближче, ніж за мис Тарханкут вони не наважуються виходити.