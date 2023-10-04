В окупованому Токмаку загарбники закрили "адмінустанови" та евакуювали родини. Панікують через ЗСУ, - Федоров

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські загарбники інтенсивно евакують свої родини. 4 жовтня вони закрили ринок, магазини та "адміністративні установи".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", - написав він.

За словами Федорова, декілька тижнів тому, окупанти почали вивозити органи "влади". А декілька днів тому російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої родини.

"Тепер перейшли до закладів "освіти": вивозять школи, училище, технікум", - констатував міський голова.

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