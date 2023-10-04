У ЗСУ стартує пілотний проєкт із соціальної підтримки військових та їхніх родин

Мінсоцполітики розпочинає пілотний проєкт із соціальної підтримки військовослужбовців та їхніх родин. До кінця року долучаться 5 в/ч, наступного року - до 35 підрозділів.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

Мета пілотного проєкту - допомогти військовослужбовцям у цивільних питаннях.

"Коли вся увага військових зосереджена на обороні мирного життя, їм самим, і їхнім родинам може знадобитись додаткова підтримка – від психологічної допомоги до вирішення побутових питань. Особливо, коли йдеться про родини, які переїхали з постраждалих громад, сімей з дітьми чи родичами з інвалідністю", - пояснили в Мінсоцполітики.

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Військові та їхні родини в рамках проєкту зможуть отримувати консультації щодо психосоціальної підтримки, налагодження комунікації в сім’ї, допомогу і супровід військовослужбовця на етапах призову під час мобілізації.

Послуги військовослужбовцям в рамках проєкту зможуть надавати юридичні та фізичні особи-підприємці, громадські та благодійні організації. Платити за них будуть із держбюджету.

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Зараз Міноборони має визначити перелік військових частин, які можуть долучитись до проєкту.

До кінця 2023 року до проєкту мають долучитись до п’яти військових частин, наступного року - до 35 військових підрозділів.