Україна після вступу до Європейського Союзу може отримати 186 млрд євро протягом 7 років, - Financial Times

Вступ України до ЄС надасть Києву право отримати приблизно 186 мільярдів євро протягом семи років.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначає видання, розрахунки генерального секретаріату ради, органу, який представляє уряду 27 держав-членів блоку, свідчать, що з появою дев'яти нових членів бюджет ЄС збільшиться на 21% до 1,47 трлн євро.

Згідно з чинними правилами ЄС, Україна отримає право на отримання 96,5 млрд євро в рамках Єдиної сільськогосподарської політики ЄС (САР) протягом семи років.

Україна також матиме право на отримання 61 млрд євро з фондів об'єднання ЄС, які використовуються на покращення інфраструктури у найбідніших країнах-членах ЄС. За оцінками Financial Times, із дев'ятьма новими державами-членами Чехія, Естонія, Литва, Словенія, Кіпр та Мальта втратить права на таке фінансування.

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Вплив України на режим сільськогосподарських субсидій ЄС буде найбільшим. Україна стане найбільшим одержувачем допомоги від блоку на 41,1 млн га сільськогосподарських площ, що використовуються, відтіснивши Францію на друге місце. Це означає, що виплати існуючим одержувачам зменшаться на 20% на гектар сільськогосподарської землі.

Фінансова вартість вступу всіх дев'яти членів (Україна, Молдова, Грузія та шість держав Західних Балкан) у бюджеті становитиме 257 млрд євро. Побічні ефекти для чинних країн-членів ЄС включатимуть скорочення субсидій фермерам приблизно на 20%.