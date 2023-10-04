Завершено слідство у справі щодо ексголови Верховного Суду Князєва, - САП

3 жовтня 2023 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього голови Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Дії особи кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як вже повідомлялось, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі - ГЗК) у чотирьох компаній (далі - колишні аукціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

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У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США - суддям Верховного Суду, решта - як "оплата" посередницьких послуг). 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена", - йдеться у повідомленні.

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Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн доларів США. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США 15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито "на гарячому".

Зауважимо, що матеріали стосовно адвоката виділені в окреме провадження.

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабара, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву – з 75-ти до 55 мільйонів гривень.