Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дії російської армії в Україні підтримують 73% мешканців РФ. При цьому прихильників мирних перемовин в Росії трохи більше, ніж противників, а 59% бояться оголошення загальної мобілізації.

Про це свідчить опитування, проведене російським Левада-центром, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підтримка війни в російському суспільстві залишається на звичайному рівні: дій військовослужбовців РФ підтримують 73% росіян (в серпні було 70%), не підтримують 20% (в серпні був 21%).

Читайте: Путін планує мінімально згадувати війну в Україні під час виборчої кампанії, - ISW

При цьому серед росіян, як і зазвичай, більше прихильників мирних переговорів, аніж противників (51% проти 39%).

Також читайте: У НАТО затвердили плани щодо стримування та захисту від РФ, - голова військового комітету Альянсу Бауер

Росіян непокоїть можливість обстрілів російських територія (91%), постачання країнами Заходу озброєння ЗСУ (79%) та контрнаступ ЗСУ (62%).

59% опитаних побоюються оголошення загальної мобілізації. 37% цього не бояться.

Також читайте: Немає сумніву, що Росія становитиме загрозу протягом наступних кількох років, - Пісторіус

Опитування було проведене 21-27 вересня, участь в ньому методом особистого інтерв’ю взяли 1633 людини з 50 суб’єктів РФ. Похибка не перевищує 3,4%.