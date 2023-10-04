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Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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пропаганда,росія
Дії російської армії в Україні підтримують 73% мешканців РФ. При цьому прихильників мирних перемовин в Росії трохи більше, ніж противників, а 59% бояться оголошення загальної мобілізації.

Про це свідчить опитування, проведене російським Левада-центром, повідомляє Цензор.НЕТ.

Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування 01

Підтримка війни в російському суспільстві залишається на звичайному рівні: дій військовослужбовців РФ підтримують 73% росіян (в серпні було 70%), не підтримують 20% (в серпні був 21%).

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Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування 02Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування 03

При цьому серед росіян, як і зазвичай, більше прихильників мирних переговорів, аніж противників (51% проти 39%).

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Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування 04

Росіян непокоїть можливість обстрілів російських територія (91%), постачання країнами Заходу озброєння ЗСУ (79%) та контрнаступ ЗСУ (62%).

59% опитаних побоюються оголошення загальної мобілізації. 37% цього не бояться.

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Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування 05

Опитування було проведене 21-27 вересня, участь в ньому методом особистого інтерв’ю взяли 1633 людини з 50 суб’єктів РФ. Похибка не перевищує 3,4%.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Vadim Izumov 8c903f2e
    ну а потом гворят что во всем виноват сцарь, кацапы ***
  • Dmitry Begemotovich
    Какие нафиг социологические опросы в стране тоталитарной диктатуры? Естественно что кацапы мрази и сволочи - тут невозможно спорить. Но верить любым социологическим опросам в такой стране нельзя в принципе - неважно нравятся тебе результаты или нет. Потому на такие опросы просто нет смысла обращать внимание.
  • K Raze
    чим тоталітарна диктатура, яку створив і підтримує сам народ, заважає соцопитуванням народа?
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