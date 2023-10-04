Путін відвідає Киргизстан на запрошення президента Жапарова на саміт СНД, - росЗМІ
Про це повідомляє російський ТАСС та киргизьке ЗМІ 24.kg, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Путін та Жапаров обговорять "актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного і перспективи розвитку взаємовигідного співробітництва". А також візьмуть участь у події, пов'язаній з ОДКБ.
Захід присвячений 20-річному ювілею відкриття авіаційної бази Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у киргизькому місті Канті.
13 жовтня у столиці Киргизстану має відбутися черговий саміт Співдружності незалежних держав (СНД).
За словами голови виконавчого секретаря СНД Сергія Лебедєва, очільники делегацій ухвалили рішення щодо головування у співдружності у 2023 році, яке здійснюватиметься Киргизькою Республікою, а співголовою стала Росія.
"На пропозицію Киргизької Республіки прийнято рішення провести наступне засідання Ради глав держав 13 жовтня 2023 року у Бішкеку", - сказав він
Секретар зазначив, що рішенням ради голів держав було продовжено повноваження чинного голови виконкому СНД на черговий трирічний період.
Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що учасники засідання Ради глав держав СНД обговорили перейменування посади виконавчого секретаря співдружності на посаду генерального секретаря.