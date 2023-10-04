Путін відвідає Киргизстан на запрошення президента Жапарова на саміт СНД, - росЗМІ

12 жовтня на запрошення президента Киргизстану Садира Жапарова очільник Кремля Володимир Путін відвідає країну. 13 жовтня в Бішкеку планується саміт Співдружності незалежних держав (СНД).

Про це повідомляє російський ТАСС та киргизьке ЗМІ 24.kg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Путін та Жапаров обговорять "актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного і перспективи розвитку взаємовигідного співробітництва". А також візьмуть участь у події, пов'язаній з ОДКБ.

Захід присвячений 20-річному ювілею відкриття авіаційної бази Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у киргизькому місті Канті.

13 жовтня у столиці Киргизстану має відбутися черговий саміт Співдружності незалежних держав (СНД).

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За словами голови виконавчого секретаря СНД Сергія Лебедєва, очільники делегацій ухвалили рішення щодо головування у співдружності у 2023 році, яке здійснюватиметься Киргизькою Республікою, а співголовою стала Росія.

"На пропозицію Киргизької Республіки прийнято рішення провести наступне засідання Ради глав держав 13 жовтня 2023 року у Бішкеку", - сказав він

Секретар зазначив, що рішенням ради голів держав було продовжено повноваження чинного голови виконкому СНД на черговий трирічний період.

Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що учасники засідання Ради глав держав СНД обговорили перейменування посади виконавчого секретаря співдружності на посаду генерального секретаря.

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