Офіційні переговори про вступ України до ЄС планують почати у грудні, - глава МЗС Естонії Цахкна
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Європейський Союз планує офіційно оголосити про початок переговорів про вступ України у грудні цього року.
Це підтвердив "Суспільному" міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.
"Велике питання - це те, що ми маємо почати переговорний процес, офіційний переговорний процес з Україною щодо вступу до Європейського Союзу наприкінці цього року. Це дуже конкретний, дуже точний процес, який триває", - сказав він.
Нагадаємо, про те, що ЄС готується розпочати переговори про вступ України до грудня спершу повідомило Politico з посиланням на неназваних дипломатів.
Раніше повідомлялося, що ЄС та Україна у грудні проведуть засідання Ради асоціації.