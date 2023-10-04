Зниження підтримки України може призвести до розширення конфлікту, - Білий дім
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У Білому домі вважають, що зниження підтримки України може заохотити російського диктатора Володимира Путіна до розширення конфлікту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив Представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі.
"Така втрата підтримки змусить Путіна повірити, що тепер він може перечекати нас і продовжувати конфлікт, доки ми, наші союзники та партнери, не згорнемо (підтримку)", - сказав він, додавши, що такий розвиток подій принесе Путіну перемогу.
Кірбі повторив заяви президента Байдена, який критикував невелику групу республіканців у Палаті представників, які заблокували фінансування України, зазначивши, що більшість республіканців віддані справі підтримки України.