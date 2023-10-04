Росія вдалася до нової тактики - "еластичної оборони", - NYT
Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, якщо раніше росіяни утримували лінію окопів за будь-яку ціну, тепер вони відходять на другу позицію, заохочуючи українські війська просуватися вперед. Потім, коли сили українців стають вразливими, росіяни завдають ударів у відповідь. Зазвичай це стається, коли українці пересуваються відкритою місцевістю або підходять до нещодавно залишених російських позицій.
Мета цієї тактики - не дати українським військам фактично закріпитися на позиції та використовувати її як базу для подальшого наступу.
Бен Баррі, старший науковий співробітник з досліджень наземних війн у Міжнародному інституті стратегічних досліджень, пояснює: "Той, хто обороняється, відступає, завдаючи якомога важчих втрат тим, хто атакує, - щоб мати можливість підготувати свою вирішальну контратаку".
Ця тактика, як пише NYT, - лише один із факторів, що перешкоджають більш швидкому прогресу ЗСУ. Також на заваді українцям стоїть використання окупантами щільних мінних полів, мереж окопів і танкових загороджень. А також небажання союзників із НАТО надати Україні сучасні винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах війни.
NYT пише, що найбільш серйозною проблемою для України є великі запаси артилерії в Росії, які були розгорнуті протягом усієї війни.
Таку тактику еластичної оборони СРСР застосовував в 1943 році під час Курської битви.
В останні кілька днів Інститут вивчення війни помітив ознаки її використання росіянами навколо села Роботине. Тоді деякі значні польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки. При цьому що російські війська "проводили успішні обмежені тактичні контратаки".