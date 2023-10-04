Росія вдалася до нової тактики - "еластичної оборони", - NYT

Війська РФ почали застосовувати тактику "еластичної оборони". Вони спочатку поступаються позиціями, але потім завдають ударів у відповідь. Мета - не дати Україні утримувати населені пункти та інші позиції як плацдарми для майбутніх атак.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, якщо раніше росіяни утримували лінію окопів за будь-яку ціну, тепер вони відходять на другу позицію, заохочуючи українські війська просуватися вперед. Потім, коли сили українців стають вразливими, росіяни завдають ударів у відповідь. Зазвичай це стається, коли українці пересуваються відкритою місцевістю або підходять до нещодавно залишених російських позицій.

Мета цієї тактики - не дати українським військам фактично закріпитися на позиції та використовувати її як базу для подальшого наступу.

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Бен Баррі, старший науковий співробітник з досліджень наземних війн у Міжнародному інституті стратегічних досліджень, пояснює: "Той, хто обороняється, відступає, завдаючи якомога важчих втрат тим, хто атакує, - щоб мати можливість підготувати свою вирішальну контратаку".

Ця тактика, як пише NYT, - лише один із факторів, що перешкоджають більш швидкому прогресу ЗСУ. Також на заваді українцям стоїть використання окупантами щільних мінних полів, мереж окопів і танкових загороджень. А також небажання союзників із НАТО надати Україні сучасні винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах війни.

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NYT пише, що найбільш серйозною проблемою для України є великі запаси артилерії в Росії, які були розгорнуті протягом усієї війни.

Таку тактику еластичної оборони СРСР застосовував в 1943 році під час Курської битви.

В останні кілька днів Інститут вивчення війни помітив ознаки її використання росіянами навколо села Роботине. Тоді деякі значні польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки. При цьому що російські війська "проводили успішні обмежені тактичні контратаки".

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