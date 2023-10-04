За добу ворог втратив на Таврійському напрямку 251 особу та 16 одиниць техніки. 8 окупантів здалися у полон, - Сили оборони

Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Як зазначається, протягом минулої доби ворог завдав 21 авіаційного удару, провів 26 бойових зіткнень та здійснив 732 артилерійські обстріли.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив більше 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

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На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1194 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 251 особу. 8 російських окупантів здалися в полон. Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 артилерійських систем, 2 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.

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