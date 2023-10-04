Багато дій, які робить Путін, дуже схожі на дії Гітлера, - ексспікер Палати представників США Маккарті

Ексспікер Палати представників США Кевін Маккарті після своєї відставки порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

Про це він повідомив під час брифінгу після голосування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Маккартні зазначив, що підтримує передачу озброєнь Україні.

"Це означає не надсилання їм грошей, а озброєння. Мене справді непокоїть довгострокова перспектива", - сказав ексспікер Палати представників США.

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Він також додав, що те, що відбувається зараз нагадує 1930-і роки

"Багато дій, які робить Путін, дуже схожі на дії Гітлера. Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930-ті роки", — заявив політик.

Нагадаємо, члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Тимчасовим спікером Палати призначено Патріка МакГенрі.