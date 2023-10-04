В окупованих областях України РФ діє так само, як майже 10 років тому в Криму, - ООН

Російські загарбники діють на окупованих територіях так само, як і під час захоплення Криму.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час презентації нової доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні вона сказала: "Російська влада продовжує наполегливо консолідувати адміністративну систему на окупованих територіях, включаючи школи, інфраструктуру виборів, лікарні та суди, одночасно запроваджуючи російське законодавство на нещодавно окупованих територіях. Цей процес нагадує те, що відбулося в Криму майже десять років тому".

За словами Белль, методи РФ не залишають жителям окупованих територій жодної альтернативи, окрім отримання російських паспортів.

Зокрема, сказала вона, ті, хто не мав російських паспортів, зіткнулися з потенційною втратою роботи, а також обмеженим доступом до основних послуг, таких як медичне обслуговування, освіта та соціальні виплати. Крім того, вони піддавалися тривалим перевіркам та ризикам затримання на контрольно-пропускних пунктах.

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