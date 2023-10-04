Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони, зокрема про підтримку України, до обрання нового спікера, - посол Маркарова
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у своєму коментарі щодо безпрецедентної відставки спікера.
Вона зазначила, що зупиниться саме голосування, але інша робота триватиме, зокрема в комітетах.
Також Палата представників планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів.
"Багато імен вже активно обговорюють – від традиційно в таких випадках лідера більшості Скаліза (Стів Скаліз - ред.), який є наступним у партійній ієрархії після спікера", – уточнила Маркарова.
Також можуть бути інші кандидати, яких оберуть у ході обговорення.
"Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать, та їхніми командами у нас побудовано гарний конструктивний діалог", – зазначила Маркарова, додавши, що українські дипломати продовжують роботу з Конгресом на всіх рівнях.
Нагадаємо, члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Тимчасовим спікером Палати призначено Патріка МакГенрі.