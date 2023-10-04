Нобелівську премію з хімії цьогоріч присудили за відкриття та розробку квантових точок

Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали вчені Мунгі Бавенді, Луї Брус та Олексій Єкімов.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нобелівського комітету.

"Нобелівська премія з хімії 2023 року присуджується за відкриття та розробку квантових точок - наночастинок, настільки крихітних, що їхній розмір визначає їхні властивості. Ці частинки мають унікальні властивості і тепер поширюють своє світло з екранів телевізорів та світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, а їхнє прозоре світло може освітлювати пухлинні тканини для хірурга", - повідомили в комітеті.

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Лауреати премії - американці Мунгі Бавенді з Массачусетського технологічного інституту та Луїс Брус із Колумбійського університету, а також росіянин Олексій Єкімов з Nanocrystals Technology Inc.

В Нобелівському комітеті розповіли, що на початку 1980-х років фізику Олексію Єкімову вдалося створити в кольоровому склі квантові ефекти, залежні від розміру частинок. Колір походив від наночастинок хлориду міді.

Кілька років потому Луї Брус був першим вченим у світі, який довів, що квантові ефекти залежать від розміру частинок, що вільно плавають у рідині.

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А у 1993 році Мунгі Бавенді здійснив революцію в хімічному виробництві квантових точок, що дозволило створити майже ідеальні частинки.

Тепер квантові точки освітлюють комп'ютерні монітори та телевізійні екрани на основі технології QLED. Їх також використовують біохіміки та лікарі.