У Молдові проросійську партію "Шор" не пустять на вибори
Про це заявив речник парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.
Відповідні поправки до Кодексу про вибори парламент Молдови збирається ухвалити в середу, 4 жовтня.
Також депутати збираються ухвалити поправки, завдяки яким можна буде уточнювати список осіб, які не матимуть права брати участь у виборчій кампанії.
"Конституційний суд ясно дав це зрозуміти, коли визнав злочинне угруповання "Шор" неконституційним. Злочинні угруповання загрожують національній безпеці та процесу вільних та справедливих виборів", - пояснив Гросу.
"Шор" - партія, яка регулярно організовує в Молодві протести проти чинної проєвропейської влади.
Її засновник, проросійський молдавський політик Ігор Шор, втік з країни у 2019 році. 26 жовтня 2022 року США й Британія запровадили санкції проти Шора через його зв'язки з російським урядом.