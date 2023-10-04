У Молдові проросійську партію "Шор" не пустять на вибори

У Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".

Про це заявив речник парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

Відповідні поправки до Кодексу про вибори парламент Молдови збирається ухвалити в середу, 4 жовтня.

Також депутати збираються ухвалити поправки, завдяки яким можна буде уточнювати список осіб, які не матимуть права брати участь у виборчій кампанії.

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"Конституційний суд ясно дав це зрозуміти, коли визнав злочинне угруповання "Шор" неконституційним. Злочинні угруповання загрожують національній безпеці та процесу вільних та справедливих виборів", - пояснив Гросу.

"Шор" - партія, яка регулярно організовує в Молодві протести проти чинної проєвропейської влади.

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Її засновник, проросійський молдавський політик Ігор Шор, втік з країни у 2019 році. 26 жовтня 2022 року США й Британія запровадили санкції проти Шора через його зв'язки з російським урядом.