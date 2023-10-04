Азербайджан відмовився від переговорів з Вірменією за посередництва ЄС

Баку наполягав, щоб участь у переговорах також брала Туреччина. Та коли Франція й Німеччина виступили проти, відмовився від участі в перемовинах.

Про це повідомила азербайджанська агенція APA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання пише, що у запропонованому Азербайджану п'ятисторонньому форматі Вірменія-Азербайджан-Франція-Німеччина-ЄС "сформувалася антиазербайджанська атмосфера".

"Азербайджану такий формат не потрібен. Баку не бачить необхідності обговорювати проблеми регіону з далекими від регіону країнами. Однак Азербайджан може взяти участь у зустрічі, якщо з'явиться колишній тристоронній формат ЄС-Азербайджан-Вірменія", - йдеться у повідомленні.

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Особливу увагу азербайджанці приділяють Франції, яка виступає на боці Вірменії, тим самим пояснюючи своє небажання брати участь у діалозі за посередництва Парижу.