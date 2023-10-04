Справа загибелі українця Никифоренка у Вроцлаві - на особливому контролі, - посол Зварич

Справа загибелі в липні 2021 році у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка від початку перебуває на особливому контролі українських консульських установ.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Справа від самого початку перебуває на особливому контролі наших консульських установ. На даний час триває судовий розгляд справи, і ми переконані, що ця трагедія буде всебічно і об’єктивно розглянута у правовому полі, а всі винні будуть справедливо покарані", - зазначив дипломат.

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Він зауважив, що у лютому 2023 року Окружною прокуратурою міста Щецін завершено слідство та передано обвинувальні акти до Окружного суду у Вроцлаві.

"Найближче судове засідання, на якому буде розглянуто відеоматеріали справи, планується на 6 жовтня. Представники Генерального консульства України у Вроцлаві будуть присутні на цьому засіданні", - констатував Зварич.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 вересня польські ЗМІ оприлюднили відео з камер відеомоніторингу медвитверезника у Вроцлаві. На них видно, як поліцейські та представники установи катували українця, в результаті чого він помер.