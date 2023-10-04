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Справа загибелі українця Никифоренка у Вроцлаві - на особливому контролі, - посол Зварич

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зварич,василь
Справа загибелі в липні 2021 році у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка від початку перебуває на особливому контролі українських консульських установ.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Справа від самого початку перебуває на особливому контролі наших консульських установ. На даний час триває судовий розгляд справи, і ми переконані, що ця трагедія буде всебічно і об’єктивно розглянута у правовому полі, а всі винні будуть справедливо покарані", - зазначив дипломат.

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Він зауважив, що у лютому 2023 року Окружною прокуратурою міста Щецін завершено слідство та передано обвинувальні акти до Окружного суду у Вроцлаві.

"Найближче судове засідання, на якому буде розглянуто відеоматеріали справи, планується на 6 жовтня. Представники Генерального консульства України у Вроцлаві будуть присутні на цьому засіданні", - констатував Зварич.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 вересня польські ЗМІ оприлюднили відео з камер відеомоніторингу медвитверезника у Вроцлаві. На них видно, як поліцейські та представники установи катували українця, в результаті чого він помер.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Only
    Я бим не був таким категоричним.

    Те, що поляки час від часу впадають у свої стародавні великопольські комплекси, намагаючись зверхньо вказувати що і як нам робити - це таки є, і тут нам треба наполегливо відстоювати свої національні інтереси, включно зі своїм поглядом на історичні події, але отак огульно казати "Їм треба дати п..." - це вже впадання в крайності. У кінцевому рахунку - всі країни в Європі і світі мають сусідів, і у всіх були, є, і залишаться в майбутньому претензії, але важливо навчитись відкидати зверхність, пихатисть, і менторську позицію, і вибудовувати рівноправні стосунки.

    Причому вчитись цьому треба і нам, і полякам. В кінці кінців географію не обдуриш, і ліпше сусідів мати в друзях, ніж ставати з ними на ножі!
  • Дарниця КИЇВ
    Польщі та полякам необхідно постійно дякувати за усе, що вони зробили, роблять та зроблять для України та українців. Без допомоги саме Польщі у перші тижні повномасштабної війни Україна взагалі би не вистояла - бронетехніка, БК, амуніція, медицина, харчі, одяг, відкритий кордон для українських біженців, польські лікарі-волонтери на своїх авто на фронті, які рятували тисячі наших поранених Воїнів, за що і я їм особисто вдячний, та багато ще чого.
    Саме у Польщі найбільший військовий Західний хаб для потреб ЗСУ, який працює надійно та безперервно, незважаючи на фортелі та заяви як наших так і польських діячів.
    Також полякам треба дякувати у цій справі із вбивством нашого співвітчизника - за те, що встановили, розкрили, притягують до відповідальності та я вірю, що справедливо засудять винуватих у цій смерті польських поліцейських та медиків
    А таких поліцейських, які на відео, вистачає і у нас, і в інших країнах, прикладів безліч. Уся Польща не винувата у тому, що вони натворили, але Польща намагається розібратися та встановити істину, за що їй респект.
  • Al Kap
    Зараз потрібен розум. Щоб Україна зберегла дружні стосунки с польським народом та зберегла свою гідність.

    У цему « конфлікті» сторчать вуха Кремля,

    тому українська дипломатич повинна діяти вміло, ефективно та обережно.
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